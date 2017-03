Ce n’est qu’au jour où Fillon s’en est pris aux juges, et non plus seulement aux immigrés, qu’il a basculé dans le « populisme ».

Jeudi dernier, juste après que l’inquiétant M. Fillon (IM. F) venait (encore) de crier qu’il était, dans les affaires qu’on sait, l’innocente victime d’un odieux acharnement judiciaire und policier mais qu’il « ne céderait pas, ne se rendrait pas » et « ne se retirerait pas » de la course à l’Élysée : Pierre Rosanvallon (rires) a déclaré, dans une interview au Monde, que ces « propos » marquaient « un tournant populiste dans l’élection présidentielle ». Quarante-huit heures plus tard, Michel Winock,…