Souria Houria : pédagogie et solidarité

L’association créée par des Syriens de Paris, qui conserve des liens étroits avec la société civile syrienne, organise chaque mois un débat public.

Parmi les sources très sérieuses avec lesquelles on peut travailler depuis Paris, il y a l’association Souria Houria (Syrie liberté) [^1]. Née en mai 2011, trois mois après le déclenchement de la révolution, elle a été lancée par des Syriens de Paris, en contact permanent avec le pays. Le but était de casser un mur de silence, mais aussi de transmettre des informations fiables. La réalisatrice Hala Abdallah et Farouk Mardam-Bey, qui fut l’une des grandes plumes de la Revue d’études palestiniennes et qui…