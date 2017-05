En route vers un troisième tour social

La mobilisation dans la rue contre la politique d’Emmanuel Macron a déjà commencé, dans la continuité du mouvement hétéroclite qui dure depuis plus d’un an.

Une fanfare et une batucada qui se répondent ; les harangues percutantes d’un trio de tribuns juchés sur une voiture-sono prête à prendre la direction de la place de la Bastille : la mécanique du « Front social », convoqué lundi 8 mai sur la place de la République, à Paris, est parfaitement huilée. Les quelque 70 syndicats « de base », associations et collectifs militants qui comptaient parmi les plus combatifs lors du mouvement contre la loi travail ont réussi leur pari en réunissant plusieurs milliers de…