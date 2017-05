Faut-il vraiment être En marche ?

Pour Polanyi, l’utopie du marché est une « fabrique satanique ».

Arrêtons-nous pour penser ce qui nous arrive. L’injonction de marcher et la condamnation au mouvement perpétuel, à l’expansion, pourraient contenir les ressorts d’épisodes totalitaires. Prenons le temps de citer ici la philosophe Hannah Arendt et l’économiste Karl Polanyi, condamnés à l’exil dans les années 1930, témoins et penseurs de l’effondrement de la civilisation européenne. « Ce qui, dans un monde non totalitaire, prépare les hommes à la domination totalitaire, c’est le fait que la désolation, qui jadis constituait une expérience limite, subie dans certaines conditions sociales marginales telles que la vieillesse, est devenue l’expérience quotidienne des masses toujours croissantes de notre siècle », écrivait Hannah Arendt [1]. Cette désolation n’est pas un accident de parcours, elle est la concrétisation de principes qui ont subordonné les sociétés et la nature à l’intérêt privé : « C’est la théorie d’Adam Smith, qui dit qu’une “main invisible” dirige l’ensemble de façon que, si chacun défend son intérêt particulier, tous ces intérêts particuliers s’additionneront et donneront l’intérêt général. Je considère cette théorie comme l’une des théories les plus nuisibles, les plus malfaisantes et aussi les plus erronées qui soient [2]. » Cette théorie conduit à la destruction de la sphère politique, à la fabrication d’individus isolés et massifiés, enfermés dans la sphère privée, à l’émergence de foules apparemment bigarrées et pourtant uniformisées. Autant de candidats potentiels à des aventures autoritaires.