Fin de la bataille de Whirlpool

Douze jours de grève et, au final, « un accord équilibré », selon Cécile Delpirou, élue CFE-CGC et principale négociatrice. Si l’usine d’Amiens sera bien fermée en 2018 et la fabrication délocalisée en Pologne, les parties se sont mises d’accord sur les conditions du plan de sauvegarde de l’emploi : les indemnités pourront atteindre jusqu’à 80 000 euros pour une ancienneté de 25 ans. Mais le combat social perdure pour connaître le repreneur du site de l’usine.