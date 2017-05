La première des choses serait de renforcer très fortement les effectifs des agents du contrôle.

L’estimation la plus répandue de l’évasion fiscale est de 60 à 80 milliards d’euros de manque à gagner annuel pour les finances publiques. C’est énorme, mais ces chiffres sous-évaluent fortement le phénomène de « fraude et évasion », comme le montre dans un texte de février dernier l’un des meilleurs spécialistes de la question, Gérard Gourguechon, ancien secrétaire général du Syndicat national unifié des impôts. On distingue souvent l’évasion fiscale illégale (dans les paradis fiscaux), qui est une forme…