Front national : Journalistes non grata

La liberté d’informer est toujours un problème au Front national. Déjà, au premier tour de l’élection présidentielle, Mediapart, l’émission « Quotidien », animée par Yann Barthès sur TMC, et un journaliste de Marianne n’avaient pas eu leur accréditation pour couvrir la soirée organisée à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais).

Rebelote au second tour : à nouveau « Quotidien » et Mediapart, mais encore Buzzfeed, Les Jours, Rue89, StreetPress, Politico, le Bondy Blog, Explicite, Brut, Konbini et Politis, tous ces titres ont été écartés de la soirée du FN organisée au Chalet du Lac dans le bois de Vincennes à Paris. Motif : « le manque de places ». Idem pour un journaliste de la Rai, un autre de la chaîne d’info britannique Sky News ou du magazine américain The Atlantic. Par solidarité, Libération, Le Monde et Les Inrocks ont boycotté la soirée.