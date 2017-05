Photographes et dessinateurs dans le même wagon précaire

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Voilà un décret signé in extremis. Paru au Journal officiel dimanche 7 mai, il fixe la rémunération minimum des photographes et dessinateurs pigistes. Prix de la pige : 60 euros, « pour un temps minimum d’exécution » de cinq heures ! De quoi précariser un peu plus les deux professions.

« Un tel salaire ne permettra pas aux photographes rémunérés à la pige de vivre décemment, s’insurge le Syndicat national des journalistes (SNJ) dans un communiqué. Il ne leur permettra pas non plus de renouveler leur matériel. » Surtout, s’interroge le syndicat, constatant déjà une baisse du nombre de photoreporters pigistes (1 458 en 2000, seulement 761 en 2015), l’objectif de l’État serait-il « de parvenir à une extinction complète de ces témoins historiques de notre quotidien ? »

Ce décret était attendu depuis 2011 : ce sont donc « six années pour aboutir à un texte de régression !, poursuit le SNJ. La parution du barème fait entrer les œuvres des photographes et dessinateurs pigistes dans le champ des accords collectifs sur les droits d’auteur : les repasses, fréquemment payées demi-tarif aujourd’hui en application d’un usage ancien, pourraient demain n’être rémunérées qu’une poignées d’euros. Une nouvelle baisse de revenu en perspective pour les photographes ! »

Le SNJ déplore que le gouvernement ait cédé aux organisations patronales, « qui non seulement avaient refusé la négociation d’un barème dans leurs branches respectives, mais ont osé prétendre qu’un tel barème allait les étrangler ». Le syndicat appelle de fait « la profession à se mobiliser pour obtenir, dans toutes les formes de presse, des barèmes de piges dignes de ce nom ».