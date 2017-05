Ségolène Royal en surchauffe

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

La ministre de l’Écologie n’a pas dérogé à l’activisme des sortants qui signent in extremis des brassées de décrets. On ne se plaindra cependant pas d’avoir vu livrés, depuis quinze jours : un nouveau rapport épinglant les diesels hors des normes (dont la Renault Clio) ; la validation arrachée à Bruxelles des tarifs de soutien à l’éolien terrestre, au solaire et au biogaz de station d’épuration ; un nouvel appel d’offres pour 3 000 MW d’installations éoliennes ; un doublement des objectifs d’économie ­d’énergie sur 2018-2020 ; l’interdiction du bisphénol A dans les jouets ; l’obligation d’étiqueter les aliments contenant des nanomatériaux ; la création du parc naturel marin de Martinique… Et même, cadeau-­surprise aux défenseurs du bien-être animal, l’interdiction de la reproduction des orques et des dauphins dans les parcs aquatiques, condamnés donc à péricliter. Puis la ministre a lancé, dès l’élection du nouveau président : « Le temps est venu de travailler ensemble, de reconnaître les talents individuels. » N’y voir aucune ­coïncidence…