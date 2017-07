« 120 Battements par minute », de Robin Campillo : Une histoire vivante

La réussite de 120 Battements par minute, de Robin Campillo, est à la fois éthique et esthétique.

J amais je n’aurais pensé qu’en créant Act Up Paris, en 1989, un film serait projeté un jour à Cannes. » Ainsi s’exprimait sur Twitter Didier Lestrade, cofondateur d’Act Up, le 20 mai dernier, au sortir de la projection officielle de 120 Battements par minute, le film de Robin Campillo qui a décroché le Grand Prix au palmarès. Comment imaginer, en effet, que ce que l’on accomplit dans le présent, tendu par l’énergie et sans recul, puisse devenir « historique » ? Mais, dès lors, quelle responsabilité pour ceux qui ont l’audace d’en faire la matière première d’un film, d’une œuvre d’art !