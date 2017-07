Erdogan, ou la stratégie de la division

D’après Didier Billion, spécialiste de la Turquie, l’opposition de gauche a du mal à s’unir face à Erdogan, dans un pays qui ne pourra se stabiliser sans avoir réglé la question kurde.

Un tribunal turc a décidé, mardi 18 juillet, de maintenir en prison six militants des droits humains. Depuis le coup d’État manqué du 16 juillet 2016, qui avait fait 250 morts dans les rangs de l’armée et de la police, les arrestations en Turquie s’enchaînent – 50 000 à l’heure actuelle. Un an après cet événement, Recep Tayyip Erdogan célébrait en grande pompe la « fête de la démocratie » devant des milliers de personnes rassemblées devant le Parlement. Une semaine auparavant, des opposants manifestaient…