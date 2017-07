« Le programme du SPD est inconséquent »

Pour Christoph Butterwegge, Martin Schultz ne s’adresse pas aux travailleurs pauvres, à Die Linke ou aux Verts.

Christoph Butterwegge, spécialiste de la pauvreté et ancien militant du parti social-démocrate, a été l’un des critiques les plus virulents de l’Agenda 2010, programme de réformes de la protection sociale et de dérégulation du marché du travail, mis en place par l’ancien chancelier Gerhard Schröder. Il reproche à Martin Schulz de ne pas proposer une remise en cause claire de cet héritage politique. Vous aviez dénoncé dès sa mise en œuvre les effets du programme de l’Agenda 2010 sur la société allemande.…