Taxe d’habitation : l’arnaque

Supprimer un impôt injuste pourrait passer pour une mesure sociale. Mais l’opération ne peut se faire sans dégradation des services publics.

Faut-il dire « réforme » de la taxe d’habitation ? Nombreux sont ceux qui l’appelaient de leurs vœux, tant la « TH » est injuste, car mal corrélée aux revenus. « Il y a théoriquement un rapport entre les revenus et la valeur locative des logements, nuance Thomas Peccia-Galletto, conseiller en finances locales à Toulouse, mais il y a des anomalies. » Ainsi, la TH, à Paris, serait de 480 euros en moyenne, contre 1 400 euros à Argenteuil. Et des HLM se trouvent plus taxés que des appartements des beaux quartiers. La faute aux valeurs locatives qui n’auraient pas été réévaluées depuis les années 1970. « Réviser ces valeurs était un chantier explosif », poursuit l’économiste. « Cela aurait entraîné un choc fiscal monstrueux », ajoute Pierre Madec, auteur avec Mathieu Plane d’une « Évaluation de la réforme de la taxe d’habitation d’Emmanuel Macron » pour l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). « Cela aurait entraîné des effets de redistribution importants, précise Thomas Peccia-Galletto. Mais les écarts entre les villes sont surtout dus aux taux d’imposition décidés par les élus et aux inégalités de fiscalité professionnelle. » Selon lui, Paris reste un « cas à part », les inégalités liées à la TH ne seraient pas mécaniques mais politiques, et il faudrait rajouter dans le raisonnement les effets de la péréquation. Pour l’heure, ce qui se profile est une suppression de la TH pour 80 % de la population. Soit un gain qui varie de 300 et quelques euros à 2 000 euros par an par foyer concerné. Une mesure sociale ?