Tempête au Club des Cinq

Passée à la moulinette d’Internet ou rajeunie pour conquérir de nouvelles générations, la série d’Enid Blyton a connu des réécritures qui soulèvent des débats sur le rapport à l’œuvre et au temps.

L’opération ne date pas d’hier. Depuis sa première parution en France, en 1955, Le Club des Cinq, série écrite par l’Anglaise Enid Blyton sous le titre The Famous Five dans les années 1940,a connu plusieurs rééditions. Classique : on change la couverture, la présentation, le graphisme… On « rafraîchit », on « actualise », on « modernise ». Mais Le Club des Cinq, soit les aventures de quatre apprentis détectives et de leur chien, n’a pas été seulement réédité, il a été réécrit. Exit le passé simple au…