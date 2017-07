L'autonomisation des salariés, un facteur d'efficacité économique.

Dans Le Monde Diplomatique de juillet, Danièle Linhart propose de réfléchir à la perspective d’un salariat sans subordination. Idée stimulante, si l’on admet que l’obéissance dans le travail est une source non seulement de souffrance mentale – quand il n’est plus possible de faire un travail qui ait du sens – mais aussi de passivité démocratique. Il est difficile pour un salarié soumis toute la journée, année après année, à l’arbitraire d’un patron de devenir un citoyen actif. Il n’existe sans doute pas de…