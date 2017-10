Retour sur les victimes du crédit immobilier en Espagne à travers l’exemple d’une cité.

Une fabrique de briques à la chaîne. Dans le bruit infernal des machines et la poussière d’argile, l’une après l’autre, elles passent sur des rouleaux pour être taillées, retaillées et empilées sur des palettes. À peine plus loin, au milieu d’un paysage de western américain, dans une aridité découpée au scalpel, la ville de Valdeluz dresse ses avenues post-modernes, bordées d’immeubles de briques flambant neuf. Et vides. Tel est le décor choisi par le réalisateur Quentin Ravelli pour son premier film,…