Dialogue en roues libres

Arnaud Saury et Mathieu Despoisse utilisent le vélo acrobatique pour une réflexion subtile et décalée sur l’idée de militantisme et de genre.

Mathieu Despoisse et Arnaud Saury sont sur un vélo. Aucun des deux ne tombe, malgré les positions incongrues que le premier impose au second. Que se passe-t-il ? Mieux vaut donner sa langue au chat. À moins peut-être d’avoir assisté à l’unique performance de l’étonnant duo en ouverture du spectacle Domestic Flight (2005) de la compagnie La Zouze : une conférence déjantée intitulée Hiérarchie sexuelle (un combat pour la redéfinition des frontières). Respectivement comédien-metteur en scène et circassien,…