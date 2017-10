Liêm Hoang Ngoc : « Une accentuation de la concentration de la rente »

Sous couvert de « libérer les énergies », le gouvernement accentue les inégalités, selon Liêm Hoang Ngoc.

Le choc fiscal présenté par le gouvernement mise d’énormes sommes sur la volonté des plus grosses fortunes d’investir pour relancer l’économie. Un pari risqué, inéquitable et profondément idéologique, comme l’explique Liêm Hoang Ngoc, économiste et membre de la France insoumise. Comment analysez-vous cette réforme ? Liêm Hoang Ngoc : C’est un nouveau paquet fiscal qui risque de devenir un boulet pour le gouvernement. Tout le monde se souvient du bouclier fiscal de Sarkozy, symbole de son quinquennat. Son…