Marlène Schiappa : « Je prône le flagrant délit et la valeur d’exemple »

Pour Marlène Schiappa, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes doit être menée sur les terrains législatif et institutionnel, mais aussi éducatif et culturel.

Devenue « grande cause nationale du quinquennat » le 5 octobre, dans un étonnant silence médiatique, la thématique de l’égalité femmes-hommes s’est pourtant transformée en quelques jours en l’objet politique le plus vendeur de la macronie. Et cela grâce à une coïncidence : le même jour, l’affaire Weinstein éclate, mettant la question du harcèlement sexuel à la une de la presse internationale. Désormais, il ne se passe plus une journée sans qu’on entende parler de violences sexistes, d’égalité femmes-hommes…