Université : orienter ou sélectionner ?

Contrat de réussite et prérequis sont les mots clés opaques d’une prochaine réforme de l’université. Une concertation est en cours, où certaines organisations s’opposent à un surcroît de sélection.

Sans-bahut et sans-fac. Ils ont improvisé une classe dans la rue. À Vitry-sur-Seine, le 28 septembre, 17 lycéens sans affectation se sont assis devant des élus de la ville, du département et des représentants des parents d’élèves. Dans le Val-de-Marne, 198 jeunes se sont retrouvés sans affection cette rentrée, dont 87 sans BTS, 49 sans université et 39 sans lycée, a recensé SOS Rentrée. Le dispositif départemental sonne l’alarme : un numéro vert a été créé pour les élèves sans solution [^1]. Ils seraient 3…