À bas Merkel et vive le futur !

Jean-Claude Fall présente Ivresse(s), une pièce à la fois polémique et douce de l’Allemand Falk Richter, qui incarne le renouveau, outre-Rhin, de la scène contestataire.

Depuis une dizaine d’années, une nouvelle génération d’auteurs allemands cogne avec succès contre la société libérale et suscite en France une vague d’intérêt, sans doute parce que nos écrivains de théâtre ne savent pas frapper aussi directement. Nous en passons trop par les références, la culture, l’histoire, Robespierre et Victor Hugo. Marius von Mayenburg (dont on peut voir Pièce en plastique à l’Usine -Hollander, à Choisy-le-Roi, jusqu’au 3 décembre, dans une excellente mise en scène de Patrice Bigel)…