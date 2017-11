Avec Kinship, le pianiste Laurent Coq relie ceux qui nourrissent sa musique depuis un quart de siècle.

Laurent Coq fait partie des jazzmen qui font bouger leur sphère, dans la durée et l’excellence. Avec la sortie de Kinship sur le label participatif Jazz&people [^1], il ne déroge pas à la règle. Kinship, au sens strict, désigne le lien de parenté, mais il doit ici être entendu dans son acception la plus généreuse. -Laurent Coq, en effet, signe un hommage aussi spontané que possible à l’ensemble de ses compagnons de jazz, représentés ici par les guitaristes Sandro Zerafa et Ralph Lavital, les saxophonistes…