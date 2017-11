Laurent Wauquiez : Le fou du Puy

Autocrate cassant, Laurent Wauquiez conduit en Auvergne-Rhône-Alpes une politique réactionnaire, anti-écolo et antisociale. Enquête sur le probable futur président des Républicains dans son « laboratoire de la droite dure ».

« Quand ton président de Région se dit gaulliste mais que, pour lui, l’histoire de Vichy se résume au thermalisme… Bienvenue en Auvergne-Rhône-__Alpes ! » C’est avec cette accroche que s’ouvrent « Les Wauquiezeries », rubrique du site Internet du Rassemblement des citoyens écologistes solidaires (RCES), qui regroupe les élus d’Europe Écologie-Les Verts, du Parti de gauche, de Nouvelle Donne et d’Ensemble ! au conseil régional. On ne compte plus, en effet, les déclarations à l’emporte-pièce et les…