Nassira El Moaddem : Le goût du savoir, la passion du juste

Directrice du Bondy Blog depuis un an, Nassira El Moaddem use de son énergie et de sa plume pour défendre les valeurs qu’elle partage intimement avec son média de cœur.

E h, je suis la directrice ici, mec ! », lance malicieusement Nassira El Moaddem à un reporter novice qui assiste pour la première fois à une conférence de rédaction du Bondy Blog. L’apostrophe semble autoritaire, mais le sourire chaleureux et le ton taquin désamorcent instantanément cette impression. Comme tous les mardis soir, les blogueurs s’installent autour de la grande table de réunion et les idées fusent. Tous les -cerveaux carburent à l’actualité locale, nationale, internationale et aux madeleines. La nouvelle directrice du « BB », comme le surnomment affectueusement les initiés, harmonise, recadre et planifie savamment cette profusion de futurs articles. Depuis septembre 2016, Nassira El Moaddem assume la triple fonction de directrice, rédactrice en chef et porte-parole du média dans lequel elle a fait ses classes. Sa personnalité franche et déterminée ainsi que son projet de professionnaliser davantage son média de cœur ont rapidement convaincu. Les révoltes urbaines survenues après la mort de Zyed et Bouna dans un transformateur EDF à Clichy-sous-Bois, en 2005, resteront toujours dans l’ADN du Bondy Blog. Mais une nouvelle génération vit, grandit, travaille et s’épanouit dans ces quartiers populaires, toujours stigmatisés ou oubliés. « Le traitement médiatique des banlieues a évolué négativement, parce qu’il est désormais pollué par la question de l’islamisme et du terrorisme, déplore Nassira El Moaddem. Pour leur rendre service, il faut que les quartiers entrent dans la normalité. » L’autre objectif assumé est que « le BB soit reconnu comme un média en tant que tel, et pas seulement comme un média associatif ». À 33 ans, la jeune -directrice a la fougue et la sagesse vitales pour ces deux combats, qu’elle a commencé à mener durant la période électorale.