Nouvelle-Calédonie : Un processus d'indépendance vieux de trente ans

Le référendum est l’aboutissement de négociations démarrées dans les années 1980 dans un contexte de fortes tensions ethniques et politiques.

L’accord conclu le 2 novembre à Matignon par le Comité des signataires de l’accord de Nouméa marque une étape importante dans le processus de décolonisation progressif de la Nouvelle-Calédonie, engagé depuis 1988. Cet archipel océanien d’une superficie de 18 600 km2, français depuis 1853 mais situé à 16 800 km de la métropole, a connu dans les années 1980 de fortes tensions entre partisans et opposants de l’indépendance, Kanaks et Européens. Étaient notamment en jeu la propriété de la terre et la…