Ce sera un congrès extraordinaire à une date quasi… ordinaire. Après une séquence présidentielle catastrophique, le PCF avait choisi d’organiser son congrès plus tôt que prévu. Au final, ce congrès baptisé « Notre Rêvolution » – parce que censé tout revoir de fond en comble – aura lieu à l’automne 2018. Soit plus d’un an et demi après la présidentielle, et seulement quelques mois avant la date prévue pour le congrès « ordinaire ». Au PCF, il est donc urgent d’attendre. Ainsi en ont décidé les animateurs de sections. Réunis en assemblée générale à Paris, ils se sont prononcés pour un congrès en novembre et non en juin. Suivant le choix de Pierre Laurent, qui s’offre ainsi quelques mois de sursis à la tête du parti.