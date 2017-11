Vous reprendrez bien un peu de « Festen » ?

Cyril Teste propose une performance adaptée du film de Thomas Vinterberg. Un dîner de famille infernal dans un univers bourgeois en décomposition.

Si Festen (1998), le film de Thomas Vinterberg, a marqué pour la violence de la cérémonie qui s’y déroule, on se rappelle aussi la manière tremblante dont celle-ci a été filmée : avec un matériel bas de gamme, des raccords volontairement maladroits et des mouvements de caméra faussement hasardeux. Cyril Teste se démarque nettement de cette approche typique du Dogme 95, mouvement cinématographique lancé en 1995 par Lars Von Trier et le réalisateur de Festen. Élégamment décorée de petits bouquets de fleurs,…