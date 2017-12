Catalogne : Le casse-tête s’aggrave

Le renouvellement de l’exécutif local, censé casser la dynamique indépendantiste, conclut une campagne hors du commun.

Quelle vérité politique, au sortir des urnes catalanes, le 21 décembre, sinon un degré de plus dans une confusion déjà extrême ? Le renouvellement de l’exécutif local, décidé par Madrid pour casser la dynamique indépendantiste d’octobre dernier, conclut une campagne hors du commun. L’un des favoris, Oriol Junqueras (ERC, gauche indépendantiste), est en prison pour « rébellion, sédition et malversation » (il a participé à la tentative de sécession), et n’a droit qu’à dix coups de téléphone de cinq minutes…