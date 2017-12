Un prof sur le front par Jean-Riad Kechaou

Dimanche sur RTL, le ministre de l’Éducation nationale a lancé un nouveau débat dont on se serait bien passé. Les téléphones portables seront interdits à la rentrée 2018 dans les écoles et les collèges. Cela apparaît pour beaucoup comme une mesure importante et courageuse. C'est pourtant un faux problème qui cache une décision inquiétante passée inaperçue dans les médias fin novembre.

