Drame de Millas : L’indécence de la SNCF

La rapidité avec laquelle la SNCF a mis en cause la conductrice du car percuté par un TER, le 14 décembre, près de Millas (Pyrénées-­Orientales), a quelque chose d’indécent. La compagnie s’est empressée de dénoncer des accusations « au but purement polémique », visant notamment le directeur de l’entreprise de transport scolaire qui rapportait les propos de la conductrice, selon laquelle les barrières du passage à niveau étaient ouvertes. L’accident a causé la mort de six enfants. Sans préjuger des suites de l’enquête, on peut imaginer que les dispositifs de sécurité seront mis en cause. Plusieurs riverains ont constaté par le passé des dysfonctionnements des barrières et dénoncé le très faible délai entre leur fermeture et l’arrivée d’un train.