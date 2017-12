Les thèmes identitaires, Mélenchon les a déjà un peu — trop — malaxés dans sa campagne présidentielle.

Et donc, je suis là, je lis le Politis de la semaine (dernière), très bien, l’édito du chef Sieffert, très bien [^1], le papier du camarade Piro sur Notre-Dame-des-Landes, très bien, tout très bien, je continue ma lecture, et je tombe, à la page 24, sur l’interview de Jérôme Sainte-Marie, « sondeur et consultant en stratégie politique », qui déclare notamment – je cite – que : « Comme le contexte ne tournera pas éternellement autour des questions sociales, sur lesquelles son discours est bien rodé, la…