Johnny, « c’était vraiment un enfant de la balle »

Johnny Hallyday a été inhumé après plusieurs jours d’hommages sur toutes les ondes. Reste sa musique. Témoignage d’un de ses musiciens, le saxophoniste Philippe Gobinet.

Philippe Gobinet, saxophoniste, flûtiste, et joueur d’electric wind instrument, a joué dans l’orchestre de Johnny Hallyday pendant le Cadillac Tour. Un double DVD, Dans la chaleur de Bercy, a été enregistré à l’occasion, le 15 septembre 1990. Il raconte cette expérience et ses souvenirs du chanteur, qui s’est éteint le 6 décembre à 74 ans, après plus de cinquante ans d’une carrière qui a imprimé la culture populaire au point que même ceux qui ne l’écoutaient pas connaissent au moins quelques-unes de ses…