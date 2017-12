Mustapha Boutadjine : Du papier glacé pour des figures brûlantes

Le graphiste et collagiste Mustapha Boutadjine expose à Paris. Itinéraire d’un artiste engagé attaché aux rebelles des deux sexes, cherchant à restituer leur aura.

Elle a un regard hardi, déterminé, mais un peu triste aussi, malgré son rouge à lèvres vif et ses boucles d’oreilles vertes. Djamila Boupacha tient entre ses mains gantées un dessin au fusain de Picasso, celui d’une jeune fille aux grands yeux étincelants, ouverts sur la vie, contrastant avec son visage. Djamila a tout juste 21 ans et sort d’un mois de torture – les seins brûlés par des cigarettes, les côtes brisées, des viols répétés. On est en 1960. Militante au FLN, elle a été arrêtée, accusée d’avoir…