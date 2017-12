Le journaliste Nicolas Hénin convoque le droit et l’histoire pour cerner un concept souvent dévoyé.

Lorsque le mot « terrorisme » sort de la bouche d’un dictateur ou du dirigeant d’une puissance coloniale, il sert surtout à stigmatiser des opposants. Poutine, Trump, Bachar Al-Assad, Netanyahou – pour ne citer qu’eux – en font un usage surabondant et évidemment tendancieux. Comprendre le terrorisme, de Nicolas Hénin, est donc un outil pédagogique précieux en ces temps de confusion et d’amalgame. L’auteur confronte toutes les définitions juridiques et sociologiques du concept pour en retenir l’essentiel :…