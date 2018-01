Edward Said, les armes de l’amour et de l’exil

Essayiste et romancière, Dominique Eddé a eu une longue relation avec le grand intellectuel américano-palestinien. Dix ans après sa disparition, elle livre un portrait intime de l’homme et du « roman de sa pensée ».

Au mitan des années 1990, l’intellectuel pakistanais Eqbal Ahmad, militant pacifiste de gauche engagé aux côtés des mouvements de libération tiers-mondistes, donne une interview au Herald Tribune. En 1992, son grand ami Edward Said lui avait dédié l’un de ses livres majeurs, Culture et impérialisme, considéré comme la suite de son maître ouvrage, L’Orientalisme. Dans cet entretien, Ahmad soutient les positions de Said sur le conflit israélo-palestinien, à propos duquel celui-ci s’était engagé depuis la…