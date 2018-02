Étienne de Silhouette : Son ennemi, c’était la finance…

Éphémère ministre de Louis XV, Étienne de Silhouette s’en prit aux privilèges de l’aristocratie. Drôle de profil !

Connaissez-vous monsieur de Silhouette ? Si le patronyme est devenu un terme du vocabulaire courant, l’histoire de celui qui fut – brièvement – surintendant des Finances de Louis XV a été totalement oubliée, et même volontairement gommée de l’histoire. « Avec un sens inné de la communication de masse, les grands financiers et la noblesse n’ont de cesse de faire oublier le nom propre Silhouette au profit du nom commun qu’ils répandent dans les libelles, les pamphlets, les chansons, et qui désigne désormais…