Macron trouve aussi son intérêt dans le colportage de fausses nouvelles.

Le mois dernier – on s’en parla ici même, s’il t’en souvient –, Emmanuel Macron, chef de l’État français, partait en guerre contre les « fake news » (les « fausses nouvelles », comme on les appelle dans la Beauce). L’intention était, dans l’absolu, très louable, mais il y a un (gros) « mais », qui est qu’Emmanuel Macron lui-même gauchit [1] si souvent la vérité, et contrefait si régulièrement (et avec un tel aplomb) la réalité, que ce biais orwellien semble lui être aussi naturel que la respiration.…