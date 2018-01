« Trump crée du chaos »

Spécialiste des États-Unis, Marie-Cécile Naves tire le bilan d’un an d’une politique internationale souvent erratique et dangereuse.

Auteure de Trump, la revanche de l’homme blanc, paru le 17 janvier chez Textuel, Marie-Cécile Naves analyse ici les principales décisions prises par Donald Trump depuis son accession à la Maison Blanche, en janvier 2017, et souligne la fragilité du soutien républicain au fantasque président. On a le sentiment que Donald Trump n’a pas de politique étrangère et qu’il n’est déterminé dans les dossiers internationaux que par le souci de flatter le noyau dur de son électorat. Est-ce votre avis ? Marie-Cécile…