Au moins 130 000 morts par an du fait de la négligence patronale.

Environ 1,3 million d’Européens meurent chaque année du cancer. L’Institut syndical européen (Etui) vient de publier « The cost of occupational cancer in the EU 28 », un remarquable rapport à retrouver en ligne (www.etui.org.fr), qui évalue en détail la responsabilité du travail dans ces décès. Les cancers d’origine professionnelle, c’est-à-dire engendrés par des facteurs de risque rencontrés par une personne pendant l’exercice de son métier, représentent 8 à 12 % du total, selon les estimations…