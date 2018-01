Valeurs mutualistes : la Macif n’assure plus

La mutuelle abandonne la réduction du temps de travail à 31 h 30 et adopte des méthodes de management par la performance. Syndicats et inspection du travail sonnent l’alarme.

« L__e mutualisme, c’est toi, c’est moi, c’est nous. Tous solidaires. » À la Macif, l’étendard mutualiste se porte haut et fier dans les clips promotionnels. Pourquoi s’en priver ? Les valeurs de solidarité héritées de la Résistance ont encore une belle cote de popularité, et la Macif, fondée en 1960 sur le modèle des mutuelles dites « 45 » (partage du risque, prévention et haut niveau de protection), jouit elle aussi d’une bonne image. Ce discours a pourtant du mal à passer chez une partie grandissante de…