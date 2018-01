Venezuela : Un fragile espoir

Dans un pays en plein marasme économique, social et politique, Nicolás Maduro négocie avec l’opposition un compromis pour la tenue d’une présidentielle apaisée en 2018.

Toujours pas de fumée blanche à Saint-Domingue. La capitale de la République dominicaine accueillait en fin de semaine dernière une troisième session de négociations entre le gouvernement vénézuélien de Nicolás Maduro et son opposition. Et, comme lors des deux premières rencontres, en septembre et en décembre, toujours pas d’accord signé. Cependant, les deux parties se sont entendues pour reprendre rapidement leurs échanges, dès le 18 janvier, laissant penser, par des déclarations convenues mais modérément…