L’historien Jean-Pierre Filiu montre les connivences délétères entre généraux, gangsters et jihadistes.

Le nouvel essai de Jean-Pierre Filiu, qui retrace l’histoire de la « contre-révolution arabe », s’ouvre sur un fait divers dans un pays non arabe, la Turquie. Le 3 novembre 1996, non loin de Bursa, dans le nord-ouest du pays, une Mercedes s’encastre dans un camion. L’accident retient l’attention en raison de l’identité des victimes : un chef de la police, un gangster notoire lié à l’extrême droite et sa compagne, et un député dirigeant d’une milice locale qui traquait les séparatistes kurdes du PKK. Cette…