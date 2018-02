La réduction de la dépense publique pèsera sur la croissance.

La publication par l’Insee des chiffres de la croissance indique que le PIB a crû de 1,9 % en 2017, le taux le plus élevé depuis la crise. Mais cet indicateur est imparfait pour mesurer la richesse matérielle et immatérielle : il doit être complété par des indicateurs de développement humain. L’analyse concrète des déterminants du PIB permet néanmoins de montrer que la reprise n’est en aucun cas le produit de la politique de l’offre, juste le résultat d’un « alignement de six astres » en passe de prendre…