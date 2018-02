Dans Un arbre en mai, Jean-Christophe Bailly mêle récit autobiographique et réflexion a posteriori sur Mai 68.

Dans l’avalanche des publications qui vont sortir à l’occasion des 50 ans de Mai 1968 [^1], certaines méritent davantage que d’autres le détour. Quand Jean-Christophe Bailly, l’auteur notamment du Versant animal (2007) et du Dépaysement (2013), décide d’évoquer ce moment historique, qui concerne aussi sa propre jeunesse, on ne peut qu’être intrigué par ce que délivre la plume de cet esprit indépendant et exigeant. Écrit en 2004 mais laissé à l’état de manuscrit, Un arbre en mai est un texte bref, ramassé,…