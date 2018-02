Les chansons de l’album The Visitor restent engagées et en prise avec le monde.

Entre des pans d’archives et les nouveaux enregistrements, le rythme de sortie des albums de Neil Young est tellement soutenu depuis quelques années que l’on finit par avoir du mal à suivre. On ne va pas pour autant s’en plaindre. Surtout tant qu’ils auront la qualité et la pertinence de The Visitor, paru en décembre, trois mois après Hitchhicker, issu des limbes des années 1970 et chroniqué dans ces pages. Si l’on parle de pertinence, c’est que, comme toujours chez Neil Young, le propos est en phase avec…