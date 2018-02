L’ensemble de La Mal Coiffée revient avec un opus qui célèbre le répertoire languedocien.

Seize ans que La Mal Coiffée « trimballe sa féminité multiple » en Languedoc et bien au-delà. L’expression est de Marie Coumes, membre originel du sextet passé quintet, et aujourd’hui quatuor vocal. Le groupe évolue, mais La Mal Coiffée reste La Mal Coiffée, un personnage profondément libre, drôle, provoquant, sensuel, directement issu de l’imaginaire des contes populaires occitans. Et incarné-adapté par quatre chanteuses percussionnistes, Karine Berny, Myriam Boisserie, Laëtitia Dutech et Marie Coumes.…