Forum social mondial : L’heure des femmes

Le Forum social mondial de Salvador a été fortement marqué par l’assassinat d’une élue noire. Un crime emblématique alors que les luttes se conjuguent plus que jamais au féminin.

C’est un défilé sonore et coloré, redoublant d’invectives contre les oppresseurs – gouvernements autoritaires, néolibéralisme cannibale, Trump, Erdogan, patriarcat, etc. –, où la peau cuivrée des Indiens pataxó et tupinamba réchauffe le maquillage blafard d’un groupe d’artistes de radio. En danses et en slogans, une grappe virevoltante d’étudiants fait tout pour se faire entendre dans le cortège de la marche d’ouverture du 13e forum social mondial (FSM), organisé du 13 au 17 mars à Salvador (Brésil). Liz,…