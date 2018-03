Notre-Dame-des-Landes : C’est maintenant que tout commence !

Élevage, artisanat, sauvegarde des espaces naturels… mais aussi une autre façon de vivre ensemble. Sur la ZAD, la résistance a fait émerger un véritable laboratoire écologique et social.

La ZAD : dans l’image fabriquée au cours des ans par les pro-aéroport, le nom cingle comme une enclave de guérilleros. On y déambule pourtant dans une quiétude toute campagnarde, le long de prairies humides parsemées de hameaux, autour de bâtiments expropriés, fermes ou habitations, et des nouvelles « cabanes » en bois, dénomination conservée des cahutes pionnières de bric et de broc. Certaines sont de véritables petites maisons avec étage. Les plus importantes font office de locaux collectifs – cuisine,…