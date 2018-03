Panne de services en Mayenne

La santé, la poste, les impôts, l’école, la préfecture… Autant de secteurs qui manquent tragiquement de personnel public dans ce département rural. Un collectif militant se mobilise.

Sur la route qui mène de Laval à Rennes, une banderole dont l’inscription a été en partie effacée par la pluie borde la chaussée depuis plus de trois ans : « On recherche des médecins. » Le département rural qu’est la Mayenne, avec ses nombreuses fermes isolées, peine à attirer des praticiens, notamment des spécialistes. La pénurie frappe particulièrement les hôpitaux publics, tandis que les généralistes installés dans les petites communes partent à la retraite sans être remplacés. On compterait ainsi…