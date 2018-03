Suivez en direct la journée de mobilisation

Aujourd'hui, les fonctionnaires, cheminots, chômeurs, étudiants, lycéens sont en grève et manifestent contre les réformes du gouvernement.

P olitis vous fait vivre la journée de mobilisation du 22 mars en direct, avec ses journalistes sur le terrain :

• 11h52 : Dans l'AG de gare du Nord suivie par notre journaliste Erwan Manac'h, les cheminots débattent du type de grève à mener : perlée (2 jours /5) comme décidé par l'intersyndicale nationale, ou reconductible (revotée en AG locale chaque matin) ? La CGT n'a pas appelé à la grève aujourd'hui, mais dans l'AG, les esprits semblent convertis à l'idée d'une grève reconductible.

Résultat : l'AG de Paris Nord adopte la grève reconductible de 24h à partir du 3 avril et balaye le principe d'une grève perlée

Vote sans appel : Paris Nord adopte la grève reconductible de 24h à partir du 3 avril et balaye le principe d'une grève perlée #SNCF — Erwan Manac'h (@emanach) 22 mars 2018

Et, comme le rappelait un journaliste de Politis hier, aujourd'hui n'est pas un jour de « grogne », mais de grèves et de manifestations :

#PointVocabulaire Les cheminots, les fonctionnaires (ou les retraités la semaine denière) ne sont ni des cochons, ni des sangliers, ni des ours. #Manif22Mars pic.twitter.com/f5FZQdAEvb — Michel Soudais (@msoudais) 21 mars 2018

• Notre journaliste Erwan Manac'h suit pour Politis la mobilisation des cheminots à Paris. L'assemblée générale de la gare du Nord vient de commencer :

Début d'AG des cheminots à Gare du Nord... «Il est en train de se passer quelque chose !» #SNCF pic.twitter.com/CdChXAO10A — Erwan Manac'h (@emanach) 22 mars 2018

• Plusieurs lycées et universités étaient bloqués ce matin dans plusieurs villes, et les étudiants et lycéens participent aux manifestations, comme à Lyon :

Manifestation sauvage en cours des lycées et étudiants depuis l’université Lumière Lyon 2 (bloquée) pour rejoindre la manifestation place Bellecour #Greve22mars pic.twitter.com/AGk24oCsXg — Mathis (@mathis_069) 22 mars 2018

Ou à Massy (Essonne) :

• Des manifestations se sont déjà élancées dans plusieurs villes, comme à Limoges :

Les #cheminots arrivent à la #Manif22Mars. Les #etudiants sont déjà au catrefour Touny. Foule importante. La plus importante depuis la loi Travail il y a deux ans sans doute. #livepopu #Limoges pic.twitter.com/AwvyjDrNCd — Sébastien Dubois (@Sebastish) 22 mars 2018

Ou Marseille :

Départ imminent de la manif à Marseille #greve pic.twitter.com/w0qe18qj84 — Sud FranceTV (@syndicatsudftv) 22 mars 2018

• 11 heures : Ce jeudi 22 mars est une journée de grèves et de manifestations partout en France dans plusieurs secteurs. L'AFP annonce un trafic SNCF « très perturbé », des vols annulés, des écoles fermées : les fonctionnaires et cheminots mènent une première charge contre les projets de réforme du gouvernement, pour un service public de qualité et la défense de leur statut.

À ces enjeux communs s'ajoutent des revendications propres. Sept syndicats (sur neuf) de la fonction publique sont mobilisés (CGT, FO, FSU, CFTC, Solidaires, FA-FP et CFE-CGC) et réclament notamment une hausse de leur pouvoir d'achat. Les cheminots, qui ont choisi le même jour pour défiler, défendent eux l'avenir du rail.